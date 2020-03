Jürgen Klopp a Liverpool menedzsere a klub honlapján üzent a szurkolóknak.

"Nem gondolom, hogy ezekben az időkben egy labdarúgó menedzser gondolata lényeges lenne, de érthető, hogy a szurkolóink hallani akarnak a csapatról. Most az a legfontosabb, hogy társadalmi szinten óvjuk egymást.



Korábban azt mondtam, hogy a futball mindenek előtt a legfontosabb. Ma azt mondom, egyáltalán nem a foci vagy a meccsek számítanak.



Persze nem akarunk üres stadionok előtt játszani, és nem akarjuk, hogy a mérkőzéseket felfüggesszék, de ha ez segít akár egy ember egészségi állapotán, akkor ebben a témában nincs több kérdés.



Az életbe lépett döntéseket az emberek biztonsága érdekében hozták meg, ezért mi teljes mértékben támogatjuk azokat. Látjuk, hogy a csapatoknál vannak játékosok, akik megbetegedtek.



Ez a vírus megmutatta, hogy a labdarúgóknak sem nyújt menedéket.



Minden fertőzött - beleértve riválisainkat is - benne van gondolatainkban és imáinkban.



Most még senki nem tudja, hogy mi lesz a végkimenetel, de mint csapat hiszünk abban, hogy az illetékesek megfelelő döntéseket hoznak.



Igen, ennek a csapatnak én vagyok a menedzsere, ezért felelősséggel tartozom a klubért, és annak jövőjéért. De most, amikor a városban, a régióban, az országban mindenütt az emberek szorongásban és bizonytalanságban élnek, csak arra kérek mindenkit, hogy kövessék a szakértők tanácsait, vigyázzanak magukra és egymásra!"

