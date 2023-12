Már most a világ labdarúgásának egyik legelismertebb játékosa, így nem csoda, hogy Julian Alvarezre a spanyol óriás Barcelona és a Real Madrid is áhítozik.

Miután több trófeát is nyert, amíg a River Plate alkalmazásában állt, a 23 éves játékos a Manchester Citynél folytatta trófeagyűjtését. Pep Guardiola alatt egyértelműen Alvarez előtt áll a világ, még akkor is, ha a legtöbbször Erling Haaland tartalékja marad.

Julián Álvarez on Real or Barça in the future: “The truth is I'm very happy at Manchester City. I've been at the club for a little more than a year. I feel very happy with everything we've achieved”.



“Now our goal is to compete and try to win them all over again!”. pic.twitter.com/TlpVa4Ki1c