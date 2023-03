Sajtóhírek szerint Ansu Fatit több angol topklubnak is felajánlotta menedzsere.



A Barcelona fiatal tehetsége, Ansu Fati remekül indította a szezont. Az évad második meccsén a Real Sociedad ellen a padról beállva két gólpasszt és egy gólt szerzett. A nagyszerű kezdés ellenére azonban mégsem indult be Fati szezonja. Mivel a Barcelona még mindig anyagi problémákkal küzd, sokan úgy gondolják, hogy a következő átigazolási szezonban túladhat majd néhány játékosán. A spekulációk szerint pedig erre a listára a fiatal spanyol is felkerülhet.



Az angol Sun nemrég arról számolt be, hogy Jorge Mendes négy angol topklubnak is felajánlotta a játékost. Fatit ezek alapján a Liverpoollal, a Manchester Uniteddel, a Newcastle Uniteddel és az Arsenállal hozták összefüggésbe. A múlt hét folyamán ugyanezt az információt osztotta meg az egyik helyi riporter, Joan Fontes is.



Tekintettel arra, hogy a Barcelonának minden pénzszerzési lehetőséget meg kell ragadnia ahhoz, hogy újabb játékosokat regisztráljon, talán nem is lenne meglepő, ha elpasszolná fiatalját a Premier League-be.



Borítókép: Alex Caparros/Getty Images