Joe Gomez eddig 142 mérkőzést játszott a Liverpoolban. A tavalyi szezonban azonban elveszette kezdőtagságát, a játékpercei pedig jelentősen lecsökkentek.

Ennek ellenére az angol védő mégis a maradás és a szerződéshosszabbítás mellett döntött.

„Megértem, miért gondolták az emberek, hogy meg kéne fontolnom egy ilyen átigazolást. Nyilvánvaló, hogy az én koromban minden lehetőséget számba kell venni és okosan, határozottan dönteni.”

„Én úgy döntöttem, hogy elfogadom a kihívást és a harcot. Leültem a vezetőséggel és úgy éreztem, ez a helyes út.”

Gomezt a Steven Gerrard vezette Aston Villa mellett a Real Madrid is üldözte, ám egyikőjük sem volt eléggé csábító lehetőség a játékosnak.

„Hallottam ezeket a pletykákat természetesen. Viszont amíg az ügynökömhöz nem jut el az ügy, addig ez csak körítés.”



„Minden érdeklődés hízelgő, de esetemben csak zavaró tényezők voltak, nem több. ”

Grateful to call this club home & hungrier than ever to achieve more. The journey continues @liverpoolfc @ AXA Training Centre https://t.co/6GrRLQTjQI