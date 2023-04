A 24 éves angol válogatott játékost az elmúlt években a világ legjobb jobbhátvédjei közt tartották számon, azonban az utóbbi időben rengeteg kritikát kapott a védőmunkája hiányosságait illetően.



A Leeds elleni mérkőzésen, amit a Liverpool 6-1-re megnyert, láthattuk, hogy Klopp a középpályán játszatta Arnoldot, és a hírek szerint a jövőben is rendszeresen láthatjuk majd itt.

Ezzel összhangban a klub egy új jobboldali védőt keres a piacon, aki helyettesítheti Alexander-Arnoldot, amíg ő a középpályán serénykedik.

Konkrét nevet még nem dobott be a kalapba a brit sajtó, de az szinte biztosra vehető, hogy a védelem közepébe is érkezik valaki a nyáron, így jelentős vérfrissítést kap a vörösök hátsó sora.

