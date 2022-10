A legfrissebb hírek szerint újabb török csapat vinné Cristiano Ronaldót.



Az ötszörös aranylabdás játékos visszatérése nem az Old Traffordra nem úgy sikerült, ahogy eltervezte, helyzete ráadásul az idei szezonban még kiábrándítóbbá vált. A portugál Erik ten Hag vezetése alatt szinte alig kapott játékidőt.

Már a nyár folyamán sok hír keringett azzal kapcsolatban, hogy Ronaldo távozni akar, ám ez végül nem történt meg. A napokban azonban a Telegraph arról számolt be, hogy Erik ten Hag és a Manchester United januárban hajlandó eladni a sztárjátékost, amennyiben ő még mindig ezt akarja.



Most pedig a török Fotomac írt arról, hogy a Galatasaray komoly érdeklődést mutat a portugál iránt. Az információk szerint a török nagyklub igazgatója, Erden Timur mindent meg akar tenni azért, hogy a télen leigazolják Ronaldót. Allítólag a Galatasaray eltökélt szándéka, hogy megkösse a török futball valaha volt legnagyobb szerződését.



Ronaldót korábban egy másik török klubbal, a Fenerbahcéval is kapcsolatba hozták.

Borítókép: Ash Donelon/Manchester United a Getty Images