Az Everton Dominic Calvert-Lewin góljának köszönhetően győzelemmel kezdte a Premier League idei szezonját.



A Premier League idei szezonjának első fordulásban Carlo Ancelotti legénysége 1-0-ra legyőzte a Tottenhamet. Érdekesség, hogy a londoniak vezetőedzője, José Mourinho eddig még soha nem kapott ki angol csapattal a nyitófordulóban, eddig 11 győzelem mellett hét döntetlen volt a mérlege.

A meccs összefoglalója:

Az Everton szurkolóinak azonban nem csupán a három pont megszerzése miatt volt okuk az ünneplésre, hanem mert a nyári szerzemények rendre kiválóan szerepeltek, többek között James Rodríguez is.



A liverpooli klubnál az elmúlt években többször is előfordult, hogy az új játékosok, akiktől előzetesen többet vártak, kudarcot vallottak. Alex Iwobi, Davy Klaassen, Morgan Schneiderlin és Jordan Pickford is küszködött eleinte. De Carlo Ancelotti érkezésével, és az ő mentalitásának is köszönhetően valami elindult az Evertonnál, és mi sem bizonyítja jobban, minthogy jó játékkal, és az új játékosok remek teljesítményével sikerült nyerniük.



(Kép: Charlotte Wilson/Offside/Offside via Getty Images)



A Real Madridtól érkező Rodríguez alighanem nem is álmodhatott szebb debütálásról, hiszen amellett, hogy győzelemmel mutatkozhatott be, őt választották a meccs emberének is. Az Everton szurkolói pedig valószínűleg arról nem mertek álmodni korábban, hogy a Bayern Münchennel BL-t középpályás egy nap majd náluk fog játszani.



A 29 éves középpályás tehát jól bumtatkozott be a Premier League-ben, fantasztikus egyéni teljesítményéről pedig egy rövid összeállítás is készült.

A kolumbiai válogatott labdarúgónál több helyzetet egyetlen játékos sem alakított ki a meccsen, James szám szerint 5-ször próbálkozott, emellett négy alkalommal is labdát tudott szerezni.

null James vs Tottenham What a start to the season ! pic.twitter.com/2VRbOwSPVV



Talán csak Alexis Sánchez tudott hasonlóan kreatív teljesítményt nyújtani az első meccsén a Premier League-ben, amikor hat éve az Arsenal 2-1-re legyőzte a Crystal Palace együttesét.



(Kép: Catherine Ivill/Getty Images)



Bár még csak egy fordulón vagyunk túl, így messzemenő következtetéseket nem lehet levonni, de azt talán nem túlzás kijelenteni, hogy az elmúlt évek egyik legjobb üzletét kötötte meg az Everton azzal, hogy szerződtette a dél-amerikai játékost, aki jó eséllyel újra a régi fényében tündökölhet.

Forrás: givemesport

Borítókép: Alex Pantling/Getty Images