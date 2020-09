A Real Madridból az Everton labdarúgócsapatához szerződött James Rodríguez.

A spanyol bajnok királyi gárda honlapja számolt be a 29 esztendős támadó középpályás távozásáról, míg az Everton azt közölte: kétéves szerződést kötött Jamesszel. Az átigazolás anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, ám brit médiaértesülések szerint az Everton 20 millió font körüli összeget fizethetett a 76-szoros kolumbiai futballista játékjogáért.

| It's official... @jamesdrodriguez is a Blue! #AlóJames pic.twitter.com/hNDsLvtqtT