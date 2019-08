Christian Eriksen volt az egyik játékos a nyáron, akinek szinte biztosra lehetett venni a klub váltását. Elsősorban a Real Madrid igyekezett megszerezni az aláírását, de a Manchester United is élénken érdeklődött, ha Pogbát pótolniuk kéne. Végül azonban a dánnak maradnia kellett Londonban, ahogy a francia is Manchesterben.

A Tottenham ahelyett, hogy megegyezett volna valakivel, úgy döntött, inkább kitölteti a játékossal a kontraktusát, ami jövő nyáron jár le. Így viszont több mint valószínű, hogy a Spurs semmit nem fog keresni a játékos távozásával.

Bár elég nyíltan folytak korábban a tárgyalások, most a Mirror arról számolt be, hogy a Spurs próbálta megváltozatni Eriksen álláspontját egy több mint egy millióeurós éves fizetéssel, de nagyon kevés esélyük volt azt követően, hogy a játékos iszonyatosan sértve érzi magát, mivel a klub vezetői nem adták meg neki az esélyt, hogy Európa egyik legnagyobb csapatánál is kipróbálhassa magát.

Angol források szerint Eriksen azért nem távozhatott, mert hivatalos ajánlat sosem érkezett rá. A dán most reméli, hogy a Tottenham érti, nem fog hosszabbítani, és a többi liga átigazolási időszakának végéig talál neki új csapatot, máskülönben ingyen távozik. A Spurs részéről viszont ez semmiképp nem lenne jó megoldás, ha most adná el, hiszen a Premier League csapatok már nem igazolhatnak, így biztosan nem tudnák pótolni egyik legjobbjukat. A klub szempontjából a legideálisabb az lenne, ha januárban tudnák eladni, hacsak nem sikerül mégis maradásra bírni.

Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images