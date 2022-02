Egy fiatal Liverpool-szurkoló olyan lehetőséget kapott, ami csak nagyon keveseknek adatik meg.



Ahogy arról korábban beszámoltunk egy végletekig kiélezett mérkőzést követően, maratoni hosszúságú tizenegyespárbajban nyerte meg az Angol Ligakupát a Liverpool. A „Vörösök” szurkolói még egészen biztosan sokáig emlékezni fognak a pillanatra, lesz azonban köztük egy valaki, aki az örökkévalóságig emlegetni fogja ezt az estét.



Mielőtt a Liverpool játékosai magasba emelték volna a trófeát az egyik gyerkőc apukája odafordult a klub kapusához, Alisson Beckerhez és megkérte, hoyg vigye magával a kisfiút.



A hálóőr nem habozott, megragadta a gyermeket és odavitte a Wembley híres helyszínéhez, ahol a többiek már várták, hogy magasba emelhessék a kupát. Erre először a csapat vezetőedzője kerített sort, majd Alisson Becker is a magasba emelte a trófeát. Azt követően az edző és a hálóőr közösen segítették a kisfiú kezébe az ereklyét, majd ő is az égig lendíthette azt.

A young boy joined the Liverpool squad for their Carabao Cup trophy lift



A moment that the little lad will remember forever pic.twitter.com/7Hkep0TQp0