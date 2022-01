Minden idők egyik legnagyobb menedzsere szilveszterkor töltötte be 80. életévét. A jeles dátumra a Manchester United szurkolói is készültek.



Ferguson ott volt az Old Traffordon a Vörös Ördögök Burnley elleni meccsén, ahol a mérkőzés előtt meglepték a drukkerek.A kezdéskor egy hatalmas molinót feszítettek ki, melyen ez állt: Boldog nyolcvanadikat Sir Alex!

Birthday banner for Sir Alex Ferguson at Old Trafford. The #MUFC great turns 80 on New Year’s Eve pic.twitter.com/W9KeIWslqR — Simon Peach (@SimonPeach) December 30, 2021

A skót szakembert lenyűgözte ez a kedvesség és rögtön telefonjához kapott, hogy lefotózza a neki készült transzparenst.

Sir Alex taking a photo of his birthday banner is just so wholesome pic.twitter.com/3LTgEntNEs — Alexei (@MUFC_redarmy99) December 30, 2021



Ferguson a Uniteddel tizenhárom Premier League-címet, öt FA-kupát és két Bajnokok Ligája-trófeát nyert.

Borítókép: Facebook.com/Manchester United

Forrás: givemesport.com