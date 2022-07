Mohamed Salah görögországban, barátai körében ünnepelte meg a szerződéshosszabbítását.



Hónapokig tartó tárgyalások és végtelennek tűnő pletykák után a Liverpool péntek délután hivatalosan is megerősítette, hogy világklasszis támadója, Mohamed Salah aláírta új szerződését, melynek értelmében 2025 nyaráig a „Vörösöket” erősíti majd.



A Liverpool rajongói kitörő örömmel fogadták a bejelentést, melynek hangot is adtak a klub közösségi oldalain. De nemcsak a szurkolók lettek lelkesek a hír hallatán, hanem maga az érintett, Mohamed Salah is.



Az egyiptomi játékos jelenleg a görögországi Mykonosban tölti jól megérdemelt pihenőjét, így ott ünnepelte meg az új megállapodás létrejöttét. Az internetre felkerült egy felvétel, amelyen jól látszik, miként reagált a játékos a hírre.

This was the reaction of Mo Salah’s closest friends after they found out he extended his deal with Liverpool pic.twitter.com/nWNuBH5ZtW