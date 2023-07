11 év után távozott a Chelsea csapatától Cesar Azpilicueta, aki londoni regnálása alatt igazi trófeahalmozóvá vált: diadalmaskodott együttesével Premier League küzdelmeiben, elhódította az Európa Ligát és a Bajnokok Ligáját is, de a magasba emelte a klubvilágbajnoki serleget is, ahogy azt is megízlelhette milyen az Angol Ligakupát, vagy az FA Kupát a magasba emelni.

Gyűjteményéből egyedül az európai szuperkupa hiányzik a jelentőségteljes trófeákat illetően, ezt kompenzálva azonban jutott neki másból: a szurkolók szeretetéből, akiktől most érzelmes sorokkal búcsúzott el.

„Kétségkívül ez a legnehezebb levél, amit valaha meg kellett írnom, de én akartam lenni az a személy, aki megosztja veletek: 11 hihetetlen szezont követően eljött az ideje annak, hogy búcsút intsek. A kalandunk 2012 augusztus 24-én kezdődött: alig bírtam kivárni, hogy Londonba utazhassak, aztán amikor végre a Chelsea játékosa lettem, minden valósággá vált.

Ahogy magamra húztam a kék mezt, az első pillanattól kezdve otthon éreztem magam.

Mindig emlékezni fogok a pillangókra a hasamban, ahogy végignéztem a trófeákon és, hogy az edzőközpontban a történelmi pillanatokat megörökítő falakat nézve mennyire vágyott a fiatal „Azpi” ugyanilyen sikerekre

Nem gondoltam volna, hogy itt leszek majd 508 fellépést követően is, 9 trófeával a hátam mögött a kapitányotokként.

Adriana és én fiatal párként érkeztünk, és öt fős családként távozunk úgy, hogy a gyerekeink itt születtek meg és nevelkedtek Angliában. A kötelékünk a klubbal és a várossal örökre megmarad.”

We are bidding an emotional farewell to a Chelsea great.



Thank you for everything, @CesarAzpi. pic.twitter.com/wHDcALJX5m