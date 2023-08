Az Angol Labdarúgó Szövetség további mérkőzésekre szankcionálhatja Virgil van Dijkot, aki a Newcastle elleni találkozón lett kiállítva.



A holland védő egy Alexander Isak elleni szabálytalanságért egyből piroslapot kapott, mivel a bíró megítélése szerint egyértelmű gólszerzési lehetőséget akadályozott meg.

HOW HAS VAN DIJK JUST GOT A RED FOR THIS These officials are embarrassing man pic.twitter.com/xhWeUYVNNO