Közeledik a Premier League idei évének vége, és az Arsenal szurkolói egyre izgatottabban várják a pillanatot, amikor kedvenceik a magasba emelik a serleget. Meglehet a futballvilág – A Tottenham és Chelsea szurkolókat leszámítva – egy emberként szurkol Mikel Arteta legénységének, még mindig hatalmas kihívás előtt áll a csapat.

Ami biztos, hogy az utolsó fordulóban az ágyúsok a Wolverhampton ellen zárnak az Emiratesben, amit hatalmas várakozás övez. Hivatalosan már nem is lehet jegyet kapni a meccsre, ez azonban magában hordozza a futball árnyoldalát és a feketepiac térnyerését.

A 90min cikke szerint egyes belépőkért akár 50 000 eurót is elkérhetnek azok, akiknek sikerült lecsapniuk alapáron rájuk. A mai árfolyamon 19 millió forintnak megfelelő összeget Magyarországon is sok mindenre el lehet tapsolni, szerencsés esetben akár házat is vásárolhatunk belőle.



Kérdés, a 2004 után újra aranylázban égő ágyúsok hívei közül kinek a pénztárcája engedi meg, hogy ennyit kicsengessen a leendő bajnokavatásra, vagy mi történik akkor, ha ugyanolyan váratlanul hasra esnek, mint tették azt az Európa Liga nyolcaddöntőjében.

Borítókép: Getty Images / John Walton - PA Images