Hivatalosan is bejelentette a Chelsea csapata, hogy a július elsejétől Mauricio Pochettino kerül a kispadra, aki az ideiglenesen megbízott mester, Frank Lampard helyét veszi át.

A megbízatás 2026-ig szól, és bár korábban felmerültek olyan hírek, mely szerint az argentin szakember korábbi munkaadójánál, a rivális Tottenhamnél is képbe került, Fabrizio Romano bejegyzése szerint nem történt konkrét megkeresés az egyesület részéről. Vele együtt a szakmai stábba érkezik Jesus Perez, Miguel d’Agostino, Toni Jimenez és Sebastiano Pochettino.

Official, confirmed. Mauricio Pochettino has been appointed as new Chelsea head coach on contract until 2026. #CFC New chapter for Poch in England — deal valid starting from July 1. pic.twitter.com/Hve6Hy0wEg

To clarify once again: Spurs have never approached Pochettino this year. He never turned down Tottenham, there were never concrete talks. #THFC



Poch is excited about Chelsea project as he can’t wait to build future of the club. #CFC pic.twitter.com/5M4F0AYkmF