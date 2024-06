Az elmúlt hetekben felmerültek olyan pletykák, hogy az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság csapatai meggondolják a VAR kivezetését a következő szezonra. A Premier League csapatai csütörtökön üléseztek az ügyben és 19-1 arányban a videóbíró asszisztens rendszer maradása mellett szavaztak, ám leszögezték, elengedhetetlen a jobb használat és a fejlesztés. Az egyetlen klub, amely ellene szavazott, az a Wolverhampton volt, nem véletlenül, ugyanis az elmúlt öt szezonban ők voltak a VAR legnagyobb vesztesei, az esetükben elképesztő mennyiségű számukra negatív ítélet született.

Ahhoz, hogy kivezessék a rendszert a következő idényre, 14 csapatnak kellett volna ellene szavaznia, vagyis 70%-os többség kellett volna, ám ez nem történt meg, így továbbra is marad a PL-ben. A Wolves egyébként kilenc pontot gyűjött össze, hogy szerintük miért nem kellene a mai fociba a VAR, többek között a gólöröm hatásának megváltozása, a hosszú várakozás és a több rossz ítélet volt a legfőbb kiindulópontjuk.

Clubs today voted in favour of continuing to operate VAR in the Premier League. While VAR produces more accurate decision making, it was agreed that improvements should be made for the benefit of the game and supporters.



There are six areas of focus: https://t.co/Kmb27g2bNH pic.twitter.com/CzSvnvcizW