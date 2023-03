Cristiano Ronaldo távozásával a vörös ördögök elveszítettek egy legendát, de nyertek egy vezért, az Old Trafford lelátóira pedig nem csak a hangulat, hanem a remény is visszaköltözött. Miközben Lionel Messi például egy topligában varázsol világbajnokként, és egy újabb aranylabda várományosa, addig a portugálnak klubszinten nem maradt más, mint a haknizás Szaúd-Arábiában.

Persze ne írjuk le Ronaldot, hiszen pár napja a portugál válogatottban lőtt góljaival jelezte: ha félreteszi gőgös természetét, még van abból a klasszisból benne, ami miatt az ellenfél szurkolói fölé nőtt riválisa nevének skandálása helyett vastapssal tisztelik meg.

Jó lehet, egykori klubjánál túl sok tapsban már nem reménykedhet, főleg ha igazak az ESPN legfrisebb hírei, amik szerint a 2021/22-es szezon második felében arra kérte a Manchesternél tiszavirág életű karriert befutó Ralf Ragnickot, hogy Harry Maguire helyett ő lehessen a csapatkapitány. Az akkori menedzser erre nemet mondott, majd nyáron jött az elképesztő határozottságával tekintélyt szerző Erik ten Hag, a történet folytatását pedig ismerjük.

Maguire kapcsán egyébként nem egyértelmű a folytatás, mert a holland mester a Raphael Varane – Lisandro Martinez belsővédő kettőssel sok problémát megoldott, de legalább ennyit szült is – igaz pályán kívül. Át kell gondolnia mihez kezdjen a hajdanán 80 millió fontért szerződtetett angol válogatottal, és azt is, ha útjára engedi, hosszútávon is megbízza-e Bruno Fernandest a kapitányi teendőkkel.

A Manchester United már megnyerte a Ligakupát, talpon van még az FA kupában, és az Európa Ligában is készülhet a Sevilla elleni negyeddöntőre. A bajnokságban hétvégén a Newcastlehez látogatnak Ten Hag tanítványai, ami egyáltalán nem ígérkezik könnyű mérkőzésnek, lévén a szarkák hazai környezetben mindössze egyszer szenvedtek vereséget és győzelmük esetén beérhetik riválisukat a dobogón.

