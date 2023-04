Alejandro Garnacho még márciusban, a Southampton elleni meccsen szenvedett bokasérülést, azóta pedig nem számíthat rá ten Hag.



A 18 éves játékos nemrég posztolt egy képet, amelyen előrejelezte, hogy hamarosan visszatérhet. Ez nagy erősítés lenne ten Hag számára, aki fontos szerepet szán a támadónak.

Hiába épül azonban fel, úgy néz ki, mégsem lesz elérhető a csapat két utolsó PL-meccsén, illetve a Manchester City elleni FA-kupa döntőn, mivel Garnacho szeretne résztvenni Argentínával az U20-as világbajnokságon, ez az esemény pedig üti a fent említett találkozókat.

Az argentin újságíró, Damian Villagra számolt be róla, hogy a játékos meghozta döntését, hogy csatlakozik a Javier Mascherano vezette csapathoz.

| JUST IN: Alejandro Garnacho's decision is to come and play the U20 World Cup for the Argentina National Team. [@DamianAvillagra] pic.twitter.com/NflaPWmwye