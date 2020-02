A Liverpool labdarúgója, Jordan Henderson megsérült, aminek következtében pár hétre harcképtelenné vált. A 29 éves csapatkapitánnyal kapcsolatos rossz hírt, maga Jürgen Klopp is megerősítette.

"Nem vészes a helyzet, de legalább három hétre kidőlt, aminek persze nem örülünk, ám végül is szerencsénk volt, lehetett volna rosszabb is" - jelentette ki Jürgen Klopp vezetőedző a Vörösök idénybeli harmadik vereségét követően.

Henderson az Atlético Madrid elleni Bajnokok Ligája nyolcaddöntőben szenvedett combsérülést, aminek felépülési ideje körülbelül 3 hét.

