A Wolverhampton Wanderers 1-0-ra nyert a Manchester United vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 21. fordulójának hétfő esti zárómérkőzésén.

Az első félidőben a hazaiak kapuját őrző spanyol David de Geának több nagy bravúrt is be kellett mutatnia, hogy csapata ne kerüljön hátrányba: a Wolves összesen 15 alkalommal próbálkozott a gólszerzéssel.



A fordulás után is sokáig a vendégek voltak aktívabbak, de a manchesteriek a 65. és a 67. perc között rúgtak egy keresztlécet és fejeltek egy lesgólt, valamint Cristiano Ronaldo révén volt még egy nagy helyzetük. Gólt mégis a Wolverhampton szerzett: a 82. percben a portugál Joao Moutinho döntötte el a három pont sorsát.



Ez volt Ralf Ragnick vezetőedző első veresége a Vörös ördögökkel.



Az MU-ban 2020 januárja, azaz 712 nap után lépett pályára újra Phil Jones: a 27-szeres angol válogatott hátvéd térdsérüléssel bajlódott az elmúlt húsz hónapban, most a csapatkapitány Harry Maguire-t pótolta.

Premier League, 21. forduló:

Manchester United-Wolverhampton Wanderers 0-1 (0-0)



vasárnap játszották:

Chelsea-Liverpool 2-2 (2-2)

Everton-Brighton 2-3 (0-2)

Brentford-Aston Villa 2-1 (1-1)

Leeds United-Burnley 3-1 (1-0)



szombaton játszották:

Crystal Palace-West Ham United 2-3 (0-3)

Arsenal-Manchester City 1-2 (1-0)

Watford-Tottenham Hotspur 0-1 (0-0)

A Leicester City-Norwich City és a Southampton-Newcastle United találkozót elhalasztották.

A tabella:

1. Manchester City 21 53-13 53 pont

2. Chelsea 21 45-16 43

3. Liverpool 20 52-18 42

4. Arsenal 20 33-25 35

5. West Ham United 20 37-27 34

6. Tottenham Hotspur 18 23-20 33

7. Manchester United 19 30-27 31

8. Wolverhampton Wanderers 19 14-14 28

9. Brighton 19 20-20 27

10. Leicester City 18 31-33 25

11. Crystal Palace 20 29-30 23

12. Brentford 19 23-26 23

13. Aston Villa 19 25-30 22

14. Southampton 19 20-29 21

15. Everton 18 23-32 19

16. Leeds United 19 21-37 19

17. Watford 18 22-36 13

18. Burnley 17 16-27 11

19. Newcastle United 19 19-42 11

20. Norwich City 19 8-42 10

Borítókép: Twitter.com/Manchester United