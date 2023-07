Ödegaard – Havertz – Rice. Ezzel a középpályával készül az új szezonra az előző idény ezüstérmese. A Chelsea csapatától 75 millió euróért leigazolt játékos elmondta, mi a különbség a két londoni gárda között.



„Nyilvánvalóan ez egy teljesen más futballstílus, mint amit a Chelsea-nél próbáltunk. Úgy gondolom, ez nagyon illik hozzám. Persze mindig kell egy kis idő, amíg az ember hozzászokik. Két és fél hete vagyok itt, időbe telik, de mindent beleadok, hogy magas szinten teljesítsek.” – nyilatkozta Havertz.



„Akkor kapsz lehetőséget, ha az edzésen és a meccseken jól dolgozol. Azt hiszem, nekem is mindent bele kell adnom a tréningeken és a mérkőzéseken. Így kerülök be a csapatba, de ez nem csak rám, hanem a többiekre is igaz. Egy ilyen nagy klubban mindig van verseny. 100%-ot fogok adni, hogy játszhassak” – tette hozzá.



A 24 éves futballista szerint számára a 8-as az igazán ideális pozíció, mert így jobban integrálódik a játékba.



