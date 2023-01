A 24 esztendős hálóőr az éllovas egyik legjobbja volt a 2-0-ra megnyert derbin, majd a mérkőzés végén összeszólalkozott Richarlisonnal, a hazaiak brazil támadójával, eközben pedig a kapu mögött álló drukker felugrott a reklámtáblára és hátba rúgta őt.

Mind a Premier League, mind a Tottenham Hotspur hivatalos csatornáin jelezte: ez a magatartás teljességgel elfogadhatatlan, az erőszaknak semmilyen formában nincs helye a stadionokban és szorgalmazzák a fiatal szurkoló örökös eltiltását. Beazonosítására a klub már vizsgálja a rendelkezésére álló videofelvételeket.

A tabellát nyolcpontos előnnyel vezető Arsenal 12 meccs óta veretlen a Premier League-ben, legutóbb szeptember 4-én kapott ki.

Absolutely disgusting how Aaron Ramsdale is treated in this video. @FA Protect your players. pic.twitter.com/9K9HDway55