A Chelsea a világbajnokság óta nagy erőkkel ostromolja az argentin Enzo Fernandezt. Sokáig úgy nézett ki, sikerül is megegyezniük a Benficával, az utóbbi napokban viszont rossz hírekről számolt be a külföldi média.

A portugál klub nem szeretne engedni Enzo 120 millió eurós kivásárlási árából, ezt pedig a londoni kékek sokallják érte, így más opciók után nézhetnek.

A 90min.com összeszedett 6 alternatívát, akik szóba jöhetnek helyette.

Alexis Mac Allister szintén argentin, szintén világbajnok, Katarban ő is remekül szerepelt.

Potter a brightoni időkből remekül ismeri, mitöbb, a kezei alatt lett belőle igazán nagy játékos. Ára körülbelül 50 millió font lenne.

Moises Caicedo szintén a Brightonból alternatíva, aki remekül válthatja le N’Golo Kantét box-to-box szerepkörben.

Olcsóbb választás Mac Allisternél, mivel neki nem nyomta fel az árát a sikeres vb-szereplés.

Manu Koné a Borussia Mönchengladbach tehetséges 21 éves játékosa.

Nagy teherbírású védekező középpályásként hivatkozik rá a portál, aki inkább az egyszerűbb, de nagyszerűbb megoldásokat részesíti előnyben.

Most még valószínűleg jó áron hozzá is juthatnának a kékek, így egyáltalán nem rossz opció.

Edson Alvarez már ismert név Londonban, nyáron a Chelsea érdeklődött iránta, akkoriban a hírek szerint egy 43 millió fontos ajánlatot már visszadobtak a hollandok.

Igazi fürge, hajtós védekező középpályás, aki remek alternatívát jelentene a jövőben a Kanté-Jorginho párosra.

Rómeó Lavia szintén ismerős név lehet, iránta is érdeklődtek korábban, az ára pedig hasonló, mint Alvarezé.

Lavia remekül vette fel a nagyok közt az ütemet, hamar meghatározó embere lett a kiesés ellen küzdő Southamptonnak.

Declan Rice ismét egy nagyobb kaliberű lehetőség. Alapember a West Hamnél és az angol válogatottnál, játéktudásához kétség sem férhet.

Kiváló, sokoldalú játékos, jelentős Premier League-tapasztalattal, arról nem is beszélve, hogy a Chelsea akadémiáján is megfordult. Minőségi opció, ez viszont az árán is tükröződik.

Fotó: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images