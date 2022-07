Fabrizio Romano számolt be arról, hogy a Chelsea jelenleg három hátvédet monitoroz aktívan, minden bizonnyal közülük választ majd a szakmai stáb.

A transzferguru információi szerint Tuchelék Wesley Fofana, Milan Skriniar és Benjamin Pavard képezik a Chelsea prioritását.

Fofana már korábban is szóba került a Chelseanél, azonban a 21 éves játékos ára 85 millió font körül mozoghat, ha egyáltalán belemegy a Leicester az eladásába.

Wesley Fofana has just followed Kalidou Koulibaly, Reece James, Thiago Silva and Edouard Mendy on Twitter