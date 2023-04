Vasárnap este a Chelsea azonnali hatállyal véget vetett Graham Potter megbízatásának. Maga döntés talán hirtelen jött, de azt nem mondhatjuk, hogy nem lehetett rá számítani.



Ennek fényében nem meglepő, hogy a Chelsea is tervezgette már ezt a lépést, ebből kifolyólag pedig az utódján is gondolkodtak.

A The Independent szakírója, Miguel Delaney nem sokkal a menedzser menesztése után nyilvánosságra hozta, hogy a kékeknek három jelöltje van a helyére: Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino és Julian Nagelsmann.

Chelsea have already been considering Mauricio Pochettino, Roberto De Zerbi and - most recently - Julian Nagelsmann in case the worst happened.