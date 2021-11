Az ötödik Arsenal a negyedik Liverpoolhoz látogat szombaton az angol labdarúgó-bajnokság 12. fordulójának rangadóján, a hétvégi meccsek során pedig három csapatnál is új vezetőedző mutatkozik be a kispadon.

Az észak-londoni Ágyúsok nyolc bajnoki mérkőzés óta veretlenek a Premier League-ben, ennek köszönhetően a pocsék idénykezdet ellenére feljöttek az élmezőnybe, hátrányuk a Liverpoollal szemben mindössze két pont, de a második és harmadik helyen álló Manchester Citytől és West Ham Unitedtől is csak három ponttal maradnak el. A Pool a legutóbbi, West Hamtől elszenvedett vereségét megelőzően - az előző szezon végét is beleszámítva - sorozatban 20 meccsen nem talált legyőzőre a bajnokságban, otthon viszont még veretlen a mostani idényben. Jürgen Klopp vezetőedzőnek ráadásul nem kell tartalékolnia a jövő szerdai Bajnokok Ligája-főtáblás mérkőzésre, a Liverpool ugyanis már biztosan csoportelső és nyolcaddöntős, így valódi tétje számára nem lesz az FC Porto szerdai vendégjátékának.

Az Arsenal 2012 szeptembere óta nem tudott PL-találkozót nyerni az Anfielden, ugyanakkor tavaly októberben a Ligakupa nyolcaddöntőjében büntetőkkel legyőzte a Liverpoolt. Az előző szezonban Klopp tanítványai oda-vissza verték Mikel Arteta együttesét, az Anfielden 3-1, Londonban 3-0 lett a végeredmény. A listavezető Chelsea a fordulót nyitó szombati meccsen az FA Kupa-győztes Leicester Cityhez látogat, míg a címvédő és most második Manchester City vasárnap a 11. helyen álló Evertont fogadja. Az elmúlt négy bajnokiját kivétel nélkül megnyerő West Ham ezúttal a nyolcadik Wolverhampton vendége lesz, a hatodik Manchester United pedig Watfordban szerepel majd.

Az Aston Villa kispadján szombat délután mutatkozik be az elmúlt héten vezetőedzőnek kinevezett Steven Gerrard, aki a skót Glasgow Rangerst hagyta ott a PL-klub kedvéért. A Villa ellenfele a Brighton lesz, amely a remek idénykezdet után visszacsúszott, s most hetedik a tabellán. A kiesés elkerüléséért küzdő klubok közül kettőnél, a Newcastle Unitednél, valamint a Norwich Citynél is új tréner debütál: előbbit Eddie Howe igyekszik majd győzelemre vezetni a vendég Brentforddal szemben, míg utóbbit Dean Smith először irányítja, mégpedig hazai pályán, a Southamptonnal szemben.

Premier League, 12. forduló:

szombat:

Leicester City-Chelsea 13.30

Aston Villa-Brighton 16.00

Burnley-Crystal Palace 16.00

Newcastle United-Brentford 16.00

Norwich City-Southampton 16.00

Watford-Manchester United 16.00

Wolverhampton Wanderers-West Ham United 16.00

FC Liverpool-Arsenal 18.30

vasárnap:

Manchester City-Everton 15.00

Tottenham Hotspur-Leeds United 17.30

