Erling Haaland majdnem segített a Chelsea-nek, hogy szerződtesse a 17 éves brazil Endricket.

Endrick, aki Ronaldo Nazario óta a legfiatalabb játékos, akit behívtak a brazil válogatottba, 60 millió eurós szerződést kötött a Real Madriddal.

A királyi gárda továbbra is a legjobb brazil tehetségek szerződtetésére szakosodik, miután az elmúlt években megszerezték maguknak Vinicius Jr-t és Rodrygo Goes-t is.

Az üzletet még 2022 decemberében kötötték meg, de Endrick hivatalosan csak akkor csatlakozik a Realhoz, amikor júliusban betölti a 18-dik életévét.

A Real több híres klub ajánlatán is túltett, pedig a Chelsea jócskán benne volt a versenyfutásban a brazil játékosért.

A játékos édesapja, Douglas Ramos szerint Endrick a Stamford Bridge-re utazott, hogy megnézze magának a körülményeket.

Állítólag azonban a Chelsea attól tartott, hogy egy ilyen igazolás "felpörgetné a piacot" a pénz miatt.

A Real Madrid volt a Palmeiras csodagyereke számára a priorítás.

Egy Real Madridhoz közel álló forrás a The Athleticnek elárulta, hogy a klubnak "voltak kétségei", mielőtt Florentino Perez elnök jóváhagyta volna a szerződtetést.

Haaland a Manchester Cityhez ment, míg Mbappe hosszas huzavona után a PSG-nél maradt.

Miután segített a Palmeirasnak a bajnokság megnyerésében, Endrick nemrég találkozott új csapattársaival, és máris elkezdett több nyelvet tanulni a Madridba költözése előtt.

Perez showing Endrick the UCL history of the club, installing the UCL mentality alreadypic.twitter.com/plC8GYYePb