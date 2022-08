A 22 éves játékos átigazolása az egyik legnagyobb figyelemmel övezett játékosmozgás volt a nyáron.

A norvég tehetség 51 millió fontért hagyta el a Dortmundot és csatlakozott a Manchester Cityhez. Több érdeklődő is volt érte, azonban a játékos most elismerte, végig tudta, hová akar igazolni.

Haaland édesapja fiatalkorában több évet játszott a Manchester Cityben, ez pedig a játékos elmondása szerint sokat nyomott a latba. Emellett kiemelte, nem mindennapi lehetőségnek élte meg azt, hogy egy olyan edző kezei alatt dolgozhat, mint Pep Guardiola.

„Pepnek nem volt szüksége arra, hogy meggyőzzön engem, az biztos!” – mondta a norvég a FourFourTwo-nak – „Ő egy igazán különleges edző, ez pedig sokat számított nekem.”



„Mindannyian tudjuk, mennyi mindenre képes a klubjáért és a játékosaiért, illetve magáért a labdarúgásért is. Ez volt az, aminek a részese akartam lenni. Úgy gondolom, remekül megértjük egymást.”

Haaland kitért arra is, hogy habár ő még nem láthatta, ahogy apja a City mezében rúgja a bőrt, mégis sokat jelent neki ez a kapocs. Azóta teljesen átalakult a klub, de az értékek ugyanazok maradtak.

