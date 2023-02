Spanyol sajtóhírek szerint egyre növekszik a szakadék Erling Haaland és a Pep Guardiola közt.



A norvég játékos 2022 nyarán igazolt a Manchester Cityhez, melynek színeiben már 25 gólt szerzett. Ez eddig egyetlen játékosnak sem sikerült a szezon ezen szakaszában a PL történetében. Ennek ellenére a csapat egy kicsit megtorpant az elmúlt időszakban. A Spurs elleni mérkőzést követően többen a norvégot vádolták, mivel úgy gondolták, nem alkalmazkodott megfelelően Pep Guardiola stílusához.



A spanyol Nacional a mérkőzést követően arról számolt be, hogy Haaland társainak egy része úgy gondolja, a fiatal játékos felelős az öltözőben kialakult ellenséges légkörét.



A cikk hozzáteszi, hogy a klub vezetőedzője, Pep Guariola és a norvég közt egyre nagyobb a szakadék, mivel a játékos kiábrándult a szakember játékstílusából. Az újság azt is megjegyezte, hogy a két fél egymástól való eltávolodása miatt még az is előfordulhat, hogy Haaland elhagyja a klubot.



A fiatal tehetségnek valószínűleg egy esetleges szakítás esetén sem lenne problémája, mivel számos európai nagyklub küzd a kegyeiért.

Borítókép: James Gill - Danehouse/Getty Images