A Benfica hivatalosan is bejelentette, hogy Darwin Nunez a Liverpoolhoz igazol és a nagyklubnak már csak a személyi feltételekben kell megegyeznie a játékossal. Az uruguayi válogatott a „Vörösök” történetének legdrágább igazolás lehet, ám a múltja nem ilyen fényes.



Az Almeria egykori játékos több interjúban is felidézte gyökereit, és soha nem fogja elfelejteni, mit kellett édesanyjának feláldoznia azért, hogy neki és bátyjának minden nap ennivaló legyen az asztalon.

"Igen, éhgyomorral, magányosan feküdtem le" - mondta Nunez az egyik interjúban.



"De az, aki leginkább üres gyomorral feküdt le, az anyám volt. Ő gondoskodott róla, hogy a bátyám és én együnk először. Anyukám úgy feküdt le, hogy nem csatlakozott hozzánk enni. Soha nem fogom elfelejteni, honnan jöttem” – tette hozzá.



NEHÉZ KEZDET

Darwint először 2013-ban kereste meg Uruguay egyik legjobb klubja, amikor a Penarol egyik ügynöke az Artigasból Montevideóba vitte tárgyalásra. Az akkor 14 éves Nunez nem írt alá Penarolhoz és visszatért szüleihez Piratába, a Cuareim folyó partján fekvő településre. Egy évvel később kapott még egy esélyt, amikor csatlakozott a Penarolhoz egy próbára. De miután az uruguayi klubhoz szerződött, újabb nehéz pillanatok vártak rá.



„Te maradsz, van jövőd, én elmegyek” – mondta a harmadosztályban pályára lépő bátyja, egy családi problémát követően.



Nuneznek 16 évesen elszakadt a keresztszalagja, és másfél évre abba kellett hagynia. Ezt az időt az Artigasban töltötte családjával, majd visszatért Penarolba amikor Leo Ramos edző felhívta, hogy csatlakozzon az első csapathoz és hivatalosan debütáljon. A fiatal Maxi Rodriguez helyére állt be, de a szalagműtét okozta fájdalom miatt könnyek között fejezte be a meccset. Újabb műtéten esett át, ezúttal a térdkalácsán, de felállt és még a 2019-es dél-amerikai U-20-as bajnokság keretébe is sikerült bekerülnie.



Bár Nunez ezzel újabb esélyt kapott, nem sikerült a vártnak megfelelően teljesítenie. Ekkor úgy döntött pszichológushoz fordul segítségért. Ennek és tehetségének köszönhetően sikerült Európába szerződnie, ahol először az Almeria majd a Benfica csapatában játszott. Most pedig ő lett a Liverpool történetének legdrágább igazolása.



A SZÜLŐK, AKIK BÁRMIRE KÉPESEK VOLTAK GYERMEKEIK BOLDOGULÁSÁÉRT

A Referinek adott interjújában Nunez felidézte mindazt, amit a szülei tettek azért, hogy ételt vigyenek haza, valamint azt is, milyen áldozatot hoztak azét, hogy focicipőt tudjanak venni neki.



„Nem felejtem el, honnan származom, egy alázatos, szorgalmas családból” – mondta néhány éve Nunez.



„Apám nyolc-kilenc órát dolgozott az építőiparban, hogy megvásárolja nekünk, amire szükségünk van, és ennivalót vegyen. Anyám mindig is háziasszony volt, és kiment az utcára palackokat gyűjteni, hogy eladja azokat.”



A REKORD, AMI FELKELTETTE A NAGY EURÓPAI CSAPATOK FIGYELMÉT

22 évesen Nunez Európa egyik legjobb csatára lett. Az előző szezonban 41 meccsen 34 gólt szerzett és négy gólpasszt jegyzett a Benficában. Nunez lett a legtöbb gólt szerző uruguayi játékos a szezonban, ugyanis sem Edinson Cavani , sem Luis Suarez nem kapott sok játékidőt. Azt is meg kell jegyezni, hogy 22 évesen és 264 naposan ő lett a legfiatalabb uruguayi játékos, aki gólt szerzett Bajnokok Ligája meccsen.

Borítókép: Scott Winters/Icon Sportswire a Getty Images