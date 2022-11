Ilkay Gündogan esetében még nem esett szó tárgyaláshosszabbítási egyeztetésekről, így megvan az esélye, hogy új klubot kell találnia a középpályásnak.

Az idei szezonban 20 mérkőzésen két gólt és két gólpasszt jegyez, így egyáltalán nem mondható, hogy epizódszereplővé degradálódott a kereten belül.

A 32 éves játékost olyan klubokkal hozták összefüggésbe, mint a Barcelona, a Bayern vagy az Atlético. Egy eshetőséget azonban nem félt kizárni.

„Azt hiszem, azt kizárhatom, hogy a Liverpoolhoz kerüljek. Mindenki tudja, mennyire nagyra értékelem Kloppot, de már évek óta a legnagyobb riválisuknál vagyok. A City kapitányaként elképzelhetetlennek tartom, hogy a Liverpool sikereiért küzdjek valaha.”

