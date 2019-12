Pep Guardiola, a Manchester City menedzsere cseppet sincs megelégedve a "kékek" menetrendjével.

A Citynek úgy tűnik nem lesz békés karácsonya, ugyanis nagyon besűrűsödött az év végi program számukra. A „polgárok” december 27-én Wolverhamptonban vendégszerepelnek, majd két nap múlva a Sheffield Unitedet fogadják, újévkor pedig az Evertonnal néznek farkasszemet. Ezt követően ugyan lesz néhány nap pihenője Pep Guardioláéknak, ám 4-én ismét a Wolvesszal játszanak az FA-kupában, majd újabb három nap elteltével az Old Traffordra utazhatnak, ugyanis a városi rivális Manchester Uniteddel meccselnek a Ligakupa elődöntőjében.

A manchesteri együttes edzője a Leicester City elleni találkozó után fakadt ki, és elárulta, hogy írt egy szarkasztikus levelet a PL-nek, amelyben köszönetét fejezte ki a sűrű menetrendért.



„Egy levelet írtam a Premier League-nek, hogy köszönetet mondjak a meccsekért. Majd a Wolves elleni mérkőzés után elfogyasztjuk az ünnepi vacsorát, aztán már készülhetünk is a Sheffield United ellen” – mondta a spanyol tréner. „December 24-én is edzünk, majd 25-én pihenő nap, karácsony második napján újra edzés, utána pedig már meccsnap”

"I wrote a letter to the FA"



"We are going in the fridge after Wolves"



Pep Guardiola is not happy with Manchester City's Christmas schedule, and even let the FA know personally pic.twitter.com/6f2Uc7T5DF