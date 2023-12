A címvédő Manchester City ebben a szezonban már nem olyan domináns a Premier League-ben, mint a tavalyi szezonban második felében, amikor zsinórban harmadik angol bajnoki címét nyerte.

Várható volt, hogy Guardiola csapata ebben az idényben is meggyőző fölénnyel nyeri meg a bajnoki címet, így sikerülne az, ami senkinek sem: zsinórban bajnoki cím. A Tottenham elleni derbin elért döntetlen (3-3), valamint az Arsenal és a Liverpool győzelme miatt csak a harmadik helyen állnak.

Ezt a korábbi játékosok és jelenlegi televíziós elemzők, Jamie Carragher, Gary Neville és Micah Richards kommentálták. Josep Guardiola oda is szúrt nekik:

„Nos, ők tudják, milyen nehéz ez. Vagy inkább lehetetlen, mert ez soha nem történt meg. Neville-nek nem sikerült, pedig a valaha volt legerősebb Manchester Unitedben játszott, Micah Richards a Cityvel nyert bajnoki címet, de négyszer egymás után biztosan nem. És akkor Jamie Carragher. Ő kommentálja az állítólagos botlásainkat, akinek hosszú liverpooli pályafutása alatt soha nem sikerült angol bajnoki címet nyernie.”

Jamie Carragher nem hagyhatta szó nélkül a tréner reakcióját: „Azt hiszem, legalább egy angol bajnoki címem lenne, ha a Liverpool állami tulajdonban lenne, és úgy végezné az üzletet, hogy a Premier League 115 feljelentést tesz ellenünk. Csak hozzátenném: a Tottenham elleni meccs után megdicsértem Pep csapatát”.





I think I’d have probably won one if Liverpool were owned by a nation state, and pushed the rules so far that the PL charged us 115 times!!



I was actually praising Pep’s team after the game on Sundayhttps://t.co/EIW3B1AJve