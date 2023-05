Nehéz szavakat találni Erling Haaland idei formájára, akit sokan a világ jelenlegi legjobb támadójának tartanak. Ugyanilyen helyzetben van az, aki Lionel Messi pályafutását szeretné jellemezni, mégis akadnak szerencsések, akik mindkét futballistával együtt dolgozhattak, vagy dolgozhatnak majd.

Az egyikük épp Pep Guardiola, aki most megpróbálkozott a lehetetlennel.

„Senki sem hasonlítható Lionel Messihez, ez nem fog segíteni Erlingnek, de gólokban és mentalitásban igen, ugyanolyanok.”

„Leo ezt minden évben megtette 10-15 bajnoki idényen keresztül, de Erling eljutott ugyanide idén.”

„Majdnem minden meccsen lő egy vagy két gólt, megvoltak a helyzetei hozzá, de Messi a legösszetettebb futballista, akit láttam, ha a cseleket, passzokat, versenyképességet és egyéb dolgokat vizsgálom, amikben nehéz érvényesülni. Remélhetőleg a norvég is közel kerülhet az argentinhoz, ami nekünk és neki is nagyszerű lehet.”

