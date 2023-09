Martin Ödegaard, az Arsenal mindössze 24 éves csapatkapitánya abszolút kulcsjátékossá nőtte ki magát Arteta kezei alatt.



Gary Neville, az Manchester United korábbi játékosa szerint a norvég hamarosan egy szinten lehet David Silvával és Kevin De Bruyne-el.

„Amikor az elmúlt 7-8 év legjobb Premier League-játékosairól beszélünk, mindenki David Silvára vagy Kevin De Bruyne-re gondol. Nem mondom, hogy Ödegaard már van olyan jó, mint ők, de hamarosan elérheti a szintet.”



„Mindig tudtam, hogy tehetséges játékos, de most valami egészen mást mutat, igazi klasszisként játszik.”



„Ha azt mondanánk Pep Guardiolának, hogy egy játékost választhat az Arsenalból, szerintem pislogás nélkül elvinné.”



„Beleférne a City játékába, gyönyörűen játszik, és mindig ahogy nézem, egyre jobb és jobb.”

