A 22 éves Erling Haaland elképesztő formában van, az utóbbi két meccsén a Lipcse és a Burnley ellen 9(!!) gólt szerzett, ami egészen egyedülálló.



Minden sorozatot figyelembe véve idén 37 meccsen 42 gólos a támadó, Pep Guardiola azonban igyekszik kirángatni őt a rózsaszín ködből.

„Ennek a fickónak problémái lesznek a jövőben. Az emberek azt várják tőle, hogy minden meccsen lőjön 3-4 gólt, de ez nem fog megtörténni.”

Guardiola kiemelte, a játékost nem érdekli a körülötte zajló médiahiszti, ez pedig sokat segíthet majd neki a nehezebb időkben.

