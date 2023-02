Pénteken tartott sajtótájékoztatóján természetesen az egyik fő téma a Manchester Cityt érintő vizsgálat volt.

A hét elején megjelent hírek szerint a Premier League vizsgálatot indított a klub ellen, mivel szerintük 2008-tól kezdődően módszeresen megszegték a pénzügyi szabályokat és különböző ügyeskedésekkel érték el, hogy többet költhessenek az átigazolási piacon.

Az ügyet most egy független bírói testület vizsgálja, akik elmarasztaló döntés esetén akár komoly pontlevonás sorsára is juttathatják Guardiola klubját.

„Azt gondolom, fejben már elítéltek minket. Ugyanaz történik, mint amikor az UEFA vádolta meg a klubot. Akkor is bebizonyítottuk, hogy ártatlanok vagyunk, most is csupán vádaskodás van még.”



„A Premier League 19 csapata vádol minket úgy, hogy nincs valós felületünk a védekezésre.”



„Szerencsések vagyunk, hogy egy olyan társadalomban élhetünk, ahol mindaddig ártatlannak számítasz, amíg be nem bizonyítják bűnösséged. Jó ügyvédeink vannak, de 19 csapat ereje van ellenünk.”



„Természetesen, ha bűnösnek találnak minket, elfogadjuk majd a döntést, de mi van akkor, ha nem így van? Ki fogja nekünk kompenzálni a hírnevünkben keletkezett kárt?”

Guardiola korábban azt állította, ha megtudná, hogy a City képviselői hazudtak neki, azonnal felállna az edzői székből. Most azonban úgy fest, a spanyol mester teljes vállszélességgel a klubja mellett áll.

Pep Guardiola announces he only wants to stay at Man City: “I am not moving from this seat, I want to stay. More than ever, I’m sure”. #MCFC @TomYoungSJ



“They did not lie to me. Look what happened with UEFA, we did not do anything wrong. Why should I not trust my people?”. pic.twitter.com/IHWyMrMBGW