A legfrissebb hírek szerint a Manchester City érdeklődik a Barcelona két játékosa, Ansu Fati és Frenkie de Jong iránt.



A 19 éves Ansu Fati hosszú kihagyás után térhetett vissza, ám Xavi egyelőre csak kevés időt szán neki, mivel nem szeretné megkockáztatni, hogy túlterhelje őt. A csatár ebben a szezonban 13 mérkőzésen 2 gót szerzett és 3 gólpasszt adott, igaz a kezdőbe mindössze csak kétszer került be.



Most a katalán El Nacional arról számol be, hogy Pep Guardiola és a Manchester City nagy érdeklődéssel követi Fati helyzetét.



Amennyiben a fiatal tehetség játékideje nem növekszik, elképzelhető, hogy Fati frusztrálttá válik, ebben az esetben pedig az angol klub szeretne rá lecsapni.



A cikk azt is kifejti, hogy Fatin kívül a csapat radarján van a katalánok másik játékosa, Frenkie de Jong is.

Nem titok, hogy a Barcelona a nyáron megpróbálta eladni a holland válogatott sztárját a magas fizetése miatt. De Jongot akkor elsősorban a Manchester Uniteddel hozták szóba, mivel Erik ten Hag szívesen dolgozott volna újra együtt vele.

Borítókép: Eric Verhoeven/Soccrates/Getty Images