A svájci középpályás az ominózus mérkőzés 84. percében, 3 gólos vezetésnél, egy szabadrúgás elvégzésekor kezdett látványos időhúzásba. Az esetet a bíró sárgalappal is büntette.

Az említett sárga kártyát 52.000 font értékben fogadták meg különböző online fogadóirodáknál, ez pedig gyanús lett az angol bűnüldözési hivatalnak, akik nyomozást rendeltek el.

Az esetben érintett lehet az albán maffia egy tagja és korábbi hivatásos labdarúgó is, akiket már elítéltek bundázás miatt.

A Daily Mail értesülései szerint a fogadás tárgya az volt, hogy az Arsenal középpályását a meccs utolsó 10 percében sárga lappal figyelmeztetik majd.

Az érintettek között szerepel Alban Jusufi, egykori svéd-albán labdarúgó is, akit Svédországban már elítéltek azért, mert nagy összeggel próbált megvesztegetni egy kapust.

Investigators probing Granit Xhaka’s suspicious booking vs. Leeds last season are looking into an alleged criminal conspiracy involving the Albanian mafia & a former professional footballer who has already been convicted of match-fixing. [@MattHughesDM] https://t.co/srjVpHVJOT