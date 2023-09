Steven Gerrard nyáron döntött úgy, hogy elhagyja Európát, és a szaúdi Al Ettifaq menedzsere lesz. A Sports Zone szerint most egy újabb brit legenda, névszerint John Terry dönthet úgy, hogy az arabok felé veszi az irányt.



Terry jelenleg a Chelsea alkalmazásában áll, ahol az akadémián dolgozik. Korábban az Aston Villa és a Leeds csapatánál is dolgozott, mint másodedző.

A 42 éves szakember számára a hírek szerint felkínálták a vezetőedzői posztot is, de ő elutasította azt. Az Al Shabab azonban nem mondott le róla, így a megegyezés szerint sportigazgatóként csatlakozik a klubhoz. A korábbi védő munkavégzése Angliából történik majd, fő feladata a játékosok felkutatása és klub stratégiájának felállítása lesz.

John Terry set to take up a UK-based role with Al-Shabab working across recruitment & strategy. Movement expected after Ministry of Sport approve Muhammad Al-Munjam as president. Al-Munjam knows Terry & initiated talks before elected. Terry will help pick the new Shabab boss. pic.twitter.com/moF1EXRwHO