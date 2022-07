Steven Gerrard játékosként kétségtelen, hogy a világ legjobb középpályásai közé tartozott, az utóbbi pár évben pedig edzői tehetségét próbálja kamatoztatni.

A volt játékos jelenleg az Aston Villa menedzsere, ahol egy kifejezetten szigorú, néhol szürreális büntetési táblázatot alkotott játékosainak, számol be a Marca.com.

A kiszivárgott lista alapján például, ha valaki elkésik az edzésről, 500 fontos (kb. 240 ezer forintos) bírságot kell fizetnie. Kötelező továbbá a zuhanyzóban a papucs viselése, ennek elmulasztása szintén bírsággal jár, itt 100 font a fizetendő összeg.

Ha a játékos elkésik az edzőközpontból, vagy egy meetingről, 200 fontot kell fizetnie… percenként. Ha ez a késés meccsnapon történik, a tétel fix 1000 font, ami körülbelül fél millió forint.

Ezek mellett Gerrard arra is figyel, hogy játékosai a pályán is tisztelettudóak maradjanak. Egy reklamációból eredő sárgalapért 200 font a büntetés, ha pedig bárki piros lapot kap, meg kell hívnia vacsorázni az egész csapatot.

Ha valaki evőeszközt vagy tányért hagy az asztalon étkezés után, darabonként 100 fontot kell fizetnie, ez a büntetési tétel akkor is, ha például tilosban parkol valaki az autójával.

A teljes lista alább olvasható, találhatóak még ezeken kívül is érdekes tételek rajta.

Aston Villa's fines list before Steven Gerrard became manager has gone viral.



Some of these are brutal! pic.twitter.com/coJfCqN9Rn