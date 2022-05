Az Aston Villa vezetőedzője, Steven Gerrard kivonult a meccs utáni sajtótájékoztatójáról, miután a szurkolók által megtámadott kapusáról kérdezték.



Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Manchester City hatalmas fordítást bemutatva győzött az Aston Villa ellen, ezzel pedig megszerezte a bajnoki címet. A Steven Gerrard vezette Villa 2-0-ra vezetett, ám a Cití mindössze 6 perc leforgása alatt 3-2-re módosította az állást.

Miután a játékvezető lefújta a mérkőzést, a City szurkolói a pályára rohantak, hogy a játékosokkal együtt ünnepelhessenek, de a dolgok hirtelen elfajultak. A drukkerek egy része odarohant az Aston Villa kapusához, Robin Olsenhez és bántalmazni kezdte őt. A hálóőrt a pálya biztonsági személye próbálta kijuttatni, miközben Olsen az arcát eltakarva haladt előre, hogy megóvja magát a sérülésektől.





Az újságírók a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón erről az esetről is megkérdezték Gerrardot, aki dühösen reagált, majd elhagyta a termet.



„Nem, nem, ez a válasz erre. A kapusomat megtámadták, ezért úgy gondolom, hogy ezeket a kérdéseket Pepnek (Guardiolának) és a Manchester Citynek kell feltennie” – válaszolt dühösen, majd felállt és az ajtó felé vette az irányt.

