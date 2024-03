Könnyednek tűnő 2-0-s győzelmet aratott a Manchester United az Everton ellen a Premier League szombati játéknapján.



Bruno Fernandes és Marcus Rashford voltak a gólszerzők, ami viszont az igazán érdekes, hogy a találkozón egyáltalán nem született mezőnygól.

Mindkét találatát büntetőből szerezte a csapat, és itt jön be a képbe Alejandro Garnacho.

Az argentin támadó volt az, aki mindkét büntetőt kiharcolta, ezzel, ha csak közvetetten is, de hatalmas szerepe volt csapata sikerében.

Érdekesség, hogy Garnacho az első játékos a Manchester United történelmében, aki Premier League meccsen egymaga két büntetőt is kiharcolt. Erre korábban senki nem volt képes.

Az csak hab a tortán, hogy mindezt egy félidő alatt tette.

Győzelmükkel a Vörös Ördögök közelebb kerültek az európai kupaszereplést érő helyekhez, viszont nem szabad elfelejteni, hogy gyakorlatilag az összes őket körülvevő csapatnak a tabellán van még elmarad meccse, így a valós sorrend még kialakulóban van.

| BREAKING: Alejandro Garnacho becomes the player to win two penalties in a single Premier League game in Manchester United’s history pic.twitter.com/pWrLyiqfDZ