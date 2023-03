Sérülést szenvedett a Southampton elleni bajnokin, így nem csak csapata soron következő két meccséről marad le, de a felnőtt válogatottbéli bemutatkozása is csúszik Alejandro Garnachonak.

Az idei év egyik legkellemesebb fiatal meglepetése közösségi oldalán adott hangot csalódottságának.

„Nehéz szavakba önteni, hogy érzem magam most. Balszerencse, mert így nem tudok segíteni a csapattársaimnak és a csapatomnak az előttünk álló rendkívül fontos meccseken. Csalódott vagyok amiatt is, hogy nem lehetek velük, és nem tudok bemutatkozni az argentin válogatottban, amire a családommal együtt nagyon vártunk már. Természetesen ez is a futball és a profik életének része, így máris a rehabilitációmra koncentrálok. Isten megtanított arra, hogy soha ne adjam fel, és biztos vagyok benne, hogy erősebben térek vissza, mint korábban bármikor.”

A 18 éves tehetség valósággal berobbant az első csapatba, Erik Ten Hag bizalmát négy góllal és négy gólpasszal hálálta meg idén.

Borítókép: Getty Images / Manchester United / Matthew Peters