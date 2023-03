Az Arsenal vasárnapi mérkőzésén végre ismét a pályán volt az a Gabriel Jesus, aki sérülése miatt hónapokat hagyott ki.



A 25 éves csatár visszatérésével kapcsolatban a meccset követően megszólalt Mikel Arteta is, aki nem híve annak, hogy valakinek bérelt helye legyen a kezdőben.

„Igazi lökést jelent, hogy visszatért! Ez volt az első lépés, még nem tudom, hogy érezte magát a pályán. Néhány napja azt mondta nekem, hogy még hiányzik valami, de tegnap már úgy érezte, készen áll.”



„Ki kell érdemelnie a helyét a csapatban, csakúgy, mint bárki másnak. Vannak alternatíváink minden poszton, meg kell teremtenünk a megfelelő kémiát a játékosok közt. Hidd el nekem, ez nem egyszerű.”

Jesus tavaly nyáron a Manchester Cityből igazolt az Arsenalhoz, ahol eddig 21 meccsen öt gólt és hét gólpasszt jegyzett.

