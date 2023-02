Habár nem indult fényesen Erik ten Hag manchesteri projektje, a holland mester szépen lassan a maga szája ízére alakítja a csapatot.

Ebbe természetesen az is beletartozik, hogy hogyan bánik a játékosokkal és mit vár el tőlük. Erről beszélt a csapat középpályása, Fred is nemrég egy nyilatkozatban.

„Ő egy remek edző, aki sokat segít nekünk. Végre kialakult az identitásunk, amelyet képviselünk a pályán.”



„Szabályokat teremt az öltözőben: tilos késni, kerülni kell a problémás ügyeket és mindig meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk a társunknak. Ezek fontos dolgok, amelyek szükségesek ahhoz, hogy fejlődni tudjunk.” – mondta el a brazil a The Timesnak.

Fred on Erik Ten Hag:



“He has put rules up inside the dressing room, don’t be late, don’t do wrong things, always do what you can to help your partner and that’s important. We are growing every day.”



Love this. pic.twitter.com/RQk4TUvQoz