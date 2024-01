A Middlesbrough 1-0-ra nyert a Chelsea ellen a Ligakupa odavágóján. A házigazdák egy kontratámadást követően szerezték meg a vezetést, miután Isaiah Jones megverte Levi Colwillt, majd betette Hayden Hackney-nek.



A beszámolók szerint ez nem volt véletlen, ugyanis menedzserük, Michael Carrick közvetlen utasítása volt, hogy igyekezzenek minél több támadást vezetni azon az oldalon.

„Carrick tudta, hogy Colwill balhátvédként fog játszani, és az volt a terve, hogy ezt könyörtelenül kihasználja.”



„A szélső, Jones megverte a 20 éves védőt, amivel nagy terület nyílt előtte a kontrához. Beadta Hackney-nek, aki pedig megszerezte a meccs egyetlen találatát.” – írja elemzésében az Evening Standard újságírója, Nizaar Kinsella.

Colwill eredetileg középhátvéd, de Pochettino szereti a balszélen játszani, egyelőre kevés sikerrel. A fiatal nagyot küzdött, de nem túlzás azt mondani, hogy az egyik leggyengébb láncszeme volt a kékeknek.

Michael Carrick knew Levi Colwill would play at left-back and his game-plan was to exploit that.



Winger Isaiah Jones had the beating of Colwill and gave them the outlet they needed to release the pressure.#CFC



(@NizaarKinsella) pic.twitter.com/iAsMlnoUnp