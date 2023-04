A helyszínen tekintette meg a Liverpool elleni kedd esti rangadót Frank Lampard, és a The Telegraph információi szerint akár az is elképzelhető, hogy újra a csapat menedzsere legyen.

Igaz, egyelőre, ha ez meg is valósul, maximum a szezon végéig lehet róla szó. Az Evertonnal katasztrofálisan teljesítő, onnan januárban menesztett egykori klasszis futballista azért is lenne kézenfekvő megoldás, mert ismeri a klubot, jelentős Bajnokok Ligája tapasztalata van, és minden bizonnyal a játékosokkal is gyorsan megtalálná a közös hangot. Sőt, így a vezetőségnek sem kellene kapkodnia a hosszútávú terveket illetően, lenne ideje tárgyalni a jelöltekkel.

Lampard volt már a Chelsea menedzsere, 2021 januárjában másfél évet követően váltak külön a felek, abban az évben a londoniak Bajnokok Ligáját nyertek az utód, Thomas Tuchel kezei alatt.

