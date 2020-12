Scott Parker, a Fulham vezetőedzője otthonról irányítja csapatát az angol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának szombati játéknapján, a Southampton elleni mérkőzésen.

A 40 éves szakvezető koronavírustesztje negatív lett, mégis házi karanténba kellett vonulnia, miután az egyik családtagja megfertőződött.



"Folyamatos lesz párbeszéd a szakmai stáb és köztem, forró dróton leszek a kispaddal. Remek segítőim vannak, akik átveszik a gyeplőt" - nyilatkozta.



Hozzátette, segítségére lesz a számítógépe, a mérkőzésről pedig több kameraképet is lát majd egyidőben, nem csak azt, amelyet a tévénézők. Parker úgy fogalmazott, ugyanolyan edzéseket tart csapatának, mint máskor, azzal a különbséggel, hogy nincs ott a gyepen a játékosai között.



"A világ, amelyben élünk, megtanított minket különböző módszerekre, illetve arra, hogy a nehéz helyzetből is a lehető legtöbbet hozzuk ki. Én is mindent megteszek majd otthonról" - magyarázta.



A 18. helyezett Fulhamet szombaton Stuart Gray és Matt Wells irányítja a kispadól, Parker pedig jövő szerdán térhet vissza, amikor csapata a Tottenham Hotspur vendége lesz.

